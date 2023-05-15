Максим Галкин* хочет через суд оспорить свой статус иноагента

Покинувший Россию телеведущий Максим Галкин* подал иск к Минюсту из-за статуса иноагента. Исковое заявление поступило в Замоскворецкий суд Москвы.

— В суд поступил иск Галкина М.А.* к Минюсту РФ с требованием исключить истца из реестра иноагентов, — рассказали ТАСС представители суда.

Дата заседания по иску пока не назначена.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Максим Галкин* попал в перечень физлиц-иноагентов в сентябре прошлого года. В обоснование включения указывается «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

С таким же требованием Замоскворецкий районный суд Москвы на прошлой неделе обратилась российская рок-певица Земфира Рамазанова*. Уехавшая из страны уроженка Уфы тоже хочет оспорить статус иностранного агента, присвоенный ей ведомством ранее.

* включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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Айрат Назипов