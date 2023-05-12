Певица Земфира* требует от Минюста России снять с нее статус иноагента

Российская рок-певица Земфира Рамазанова* через представителя обратилась в Замоскворецкий районный суд Москвы с иском к Министерству юстиции России. Об этом сообщает «РИА ФАН».

Отмечается, что уехавшая из страны уроженка Уфы хочет оспорить статус иностранного агента, присвоенный ей ведомством ранее. Иск певицы зарегистрировали 10 мая. День судебного заседания еще не назначен.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Певицу Земфиру* включили в реестр иностранных агентов еще 10 февраля. По данным министерства, Рамазанова* получала поддержку от иностранных источников, выступала в поддержку Украины и вела концертную деятельность в недружественных странах.

* включена Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Айрат Назипов