Рустам Минниханов призвал провести мероприятия в рамках KazanForum на высоком уровне

Предстоящие мероприятия в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» необходимо провести на самом высоком организационном уровне. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что самого серьезного внимания требует обеспечение безопасности. Огромная нагрузка ложится на правоохранительную систему и МЧС. Также на повышенный режим работы перейдут службы жизнеобеспечения, особенно в Казани.

— Необходимо обеспечить слаженную работу объектов туризма, гостеприимства, транспорта, — обратил внимание татарстанский лидер.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Раис республики добавил, что в регион приедут «очень много гостей». Татарстан посетят не только иностранцы, но и жители других регионов России.

Напомним, праздник «Изге Болгар жыены» состоится в городе Болгаре в Спасском районе Татарстана 21 мая. Его посетят более 40 тысяч гостей, включая участников Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».



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Айрат Назипов