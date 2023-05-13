Зеленодольский район Татарстана провел Южный Сабантуй в Ставропольском крае

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В ауле Малый Барханчак Ипатовского района Ставропольского края прошел IV Южный Сабантуй, на который съехались гости из шести регионов России. Организатором праздника выступил Зеленодольский район.

— «Южный Сабантуй» — это добрая традиция, ставшая уже исторической: ежегодно праздник объединяет татар с разных регионов России. Ранее Зеленодольский район проводил Южный Сабантуй в Дагестане, Новосибирске, два года подряд — в городе Ростов-на-Дону. С каждым годом праздник становится все масштабнее и обретает новых друзей по всей стране, — обратился к присутствующим на празднике глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

После официальной части состоялся праздничный концерт, где выступили местные и татарстанские артисты, в том числе государственный фольклорный ансамбль «Бермянчек», звезды татарской эстрады Диля и Булат Нигматуллины, фолк-группа «Риваятъ», ведущий Булат Байрамов.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Гости осмотрели национальные подворья, где была представлена выставка-ярмарка изделий народно-художественных промыслов и татарской кухни. Особый колорит добавила выездная экспозиция музея великого татарстанского просветителя Каюма Насыри. Также местных жителей ждали бег в мешках, битье горшков и другие национальные игры.

В Ставропольском крае проживают порядка 11,8 тысячи татар, общественная организация «Татарский культурный центр Байрам» сформирована и функционирует с 2015 года.

В марте стало известно, что исполком Кукморского района Татарстана намерен выделить 12,5 млн рублей на строительство татарского подворья на Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области. Все объекты подворья должны иметь декоративное оформление в виде двухуровневого татарского орнамента.

А накануне «Реальное время» писало, что Татарстан в этом году потратит на доставку, сборку и разбор временного сооружения «Татарское подворье» на федеральном Сабантуе в Кемерово 18,1 млн рублей.

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Айрат Назипов