Татарстан потратит на возведение Татарского подворья на Сабантуе в Кемерово более 18 млн рублей

Фото: документация (ворота)

Татарстан в этом году потратит на доставку, сборку и разбор временного сооружения «Татарское подворье» на федеральном Сабантуе в Кемерово 18,1 млн рублей, выяснило «Реальное время».

«Татарское подворье» будет включать в себя: музей 6х6 м; пять павильонов 4х6 м; мечеть 4х4 м; сцену 10,6х8,6 м; печку 1,5х1,5 м; дом 11,5х10,5 м; ворота и ограждения.

Фото: документация

Заказчик — исполком Лениногорского района Татарстана. Работы необходимо выполнить до 25 июня, контракт действует до 30 сентября. Заявки принимаются до 18 мая, итоги подведут на следующий день.

Фото: документация (музей)

В марте стало известно, что исполком Кукморского района Татарстана намерен выделить 12,5 млн рублей на строительство татарского подворья на Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области. Все объекты подворья должны иметь декоративное оформление в виде двухуровневого татарского орнамента.

Всероссийский сельский Сабантуй — 2023 проведут в Приволжском районе Астраханской области. Он пройдет в мае.



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Маргарита Головатенко