Власти Кукморского района Татарстана потратят 12 млн рублей на подворье для Сабантуя под Астраханью
Исполком Кукморского района Татарстана намерен выделить 12,5 млн рублей на строительство татарского подворья на Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области. Об этом стало известно «Реальному времени».
Подрядчик должен построить дом, печь, колодец, павильон, сцену, мечеть, музей и мост. Все объекты должны иметь декоративное оформление в виде двухуровневого татарского орнамента.
Исполком просит от исполнителя применять только надежные, прочные и устойчивые строительные конструкции. Всю работу необходимо сделать до 17 мая.
Всероссийский сельский Сабантуй — 2023 проведут в Приволжском районе Астраханской области. Он пройдет в мае.
Месяц назад стало известно, что в Татарстане ведется работа по переосмыслению концепции организации Сабантуя как на территории республики, так и за ее пределами. Министр культуры региона Ирада Аюпова напомнила, что поручение переосмыслить культуру проведения традиционных праздников, в том числе Сабантуя, дал в прошлом году раис Татарстана Рустам Минниханов.
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