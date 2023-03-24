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Власти Кукморского района Татарстана потратят 12 млн рублей на подворье для Сабантуя под Астраханью

19:17, 24.03.2023 1
Власти Кукморского района Татарстана потратят 12 млн рублей на подворье для Сабантуя под Астраханью
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Исполком Кукморского района Татарстана намерен выделить 12,5 млн рублей на строительство татарского подворья на Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области. Об этом стало известно «Реальному времени».

Подрядчик должен построить дом, печь, колодец, павильон, сцену, мечеть, музей и мост. Все объекты должны иметь декоративное оформление в виде двухуровневого татарского орнамента.

Исполком просит от исполнителя применять только надежные, прочные и устойчивые строительные конструкции. Всю работу необходимо сделать до 17 мая.

Фото: скриншот проектной документации

Всероссийский сельский Сабантуй — 2023 проведут в Приволжском районе Астраханской области. Он пройдет в мае.

Месяц назад стало известно, что в Татарстане ведется работа по переосмыслению концепции организации Сабантуя как на территории республики, так и за ее пределами. Министр культуры региона Ирада Аюпова напомнила, что поручение переосмыслить культуру проведения традиционных праздников, в том числе Сабантуя, дал в прошлом году раис Татарстана Рустам Минниханов.

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Айрат Назипов
ОбществоКультураЭкономика Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 мар
    В Кукморах других забот нет, все проблемы уже решены...
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