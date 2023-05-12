Казанский «Зилант» проиграл гандбольному клубу «Технолог-Спартак»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» в гостях проиграл белгородской команде «Технолог-Спартак». Матч завершился со счетов 35:34 в пользу хозяев.
Завершающий матч чемпионата команды проведут между собой завтра, 13 мая. Матч состоится в 13:00.
30 апреля «Зилант» обыграл «Технолог-Спартак». Счет игры составил 37:28.
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Айрат НазиповСпорт Татарстан
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