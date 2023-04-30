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ГК «Зилант» обыграл белгородский «Технолог-Спартак»

17:19, 30.04.2023
ГК «Зилант» обыграл белгородский «Технолог-Спартак»
Фото: ГК "Зилант"

Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл белгородский «Технолог-Спартак» во втором матче «Высшей лиги» чемпионата России. Счет в конце игры составил 37:28.

Таким образом, казанцы вышли на вторую строку турнирной таблицы. Матч проходил в столице Татарстана.

Напомним, 29 апреля Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл белгородский «Технолог-Спартак» в матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу. Игра закончилась со счетом 32:25.

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Елизавета Пуншева
Спорт Татарстан

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