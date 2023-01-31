Количество разрешений на работу иностранцам в Татарстане рухнуло втрое

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», сложный 2022 год, когда после начала специальной военной операции возникли трудности с перемещением и переводом средств за границу, обернулся для рынка труда Татарстана и других регионов снижением притока иностранной рабочей силы. Ситуация оказалась хуже, чем в 2021-м, когда все еще сказывались последствия коронавирусных ограничений 2020 года. В Татарстане выдача разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства рухнула в 3 раза, в то время как в ряде других регионов ПФО, в том числе в соседней Чувашии, приток рабочей силы из-за рубежа вырос. Подробнее — в материале «Реального времени».

В 197 раз больше, чем в Ульяновской области

За 2022 год в Татарстане оформили 1 578 разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. Это самый большой показатель среди регионов Приволжского федерального округа и почти половина от общего количества выданных в 14 его регионах разрешений на работу.

Для сравнения, в Ульяновской области таких документов за прошлый год оформили в 197 раз меньше, чем в Татарстане, — восемь. Это самое маленькое число среди регионов, входящих в ПФО. Девять разрешений на работу за январь—декабрь 2022 года выдали в Марий Эл.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На втором месте в ПФО по количеству оформленных за год разрешений на работу оказалась Нижегородская область — 807. На третьем — Самарская область (507), на четвертом — Башкирия (300), а топ-5 замкнул Пермский край, где выдано 231 разрешение на работу.

Из 1 578 разрешений на работу, оформленных в Татарстане за 2022 год, 67%, или 1 053, выдали высококвалифицированным специалистам. Еще 74 документа получили просто квалифицированные специалисты.

По количеству выданных разрешений на работу высококвалифицированным специалистам Татарстан среди регионов ПФО в лидерах. Иначе положение республики выглядит по числу оформленных документов для квалифицированных рабочих — пятое место после Нижегородской области (184), Самарской области (164), Башкирии (96) и Кировской области (79). При этом в Поволжье есть регионы, в которых за 2022 год не выдали ни одного разрешения на работу квалифицированным специалистам — это Ульяновская и Оренбургская области, следует из данных МВД.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На конец 2022 года из почти 1,6 тысячи разрешений на работу действовали лишь чуть больше половины — 824. Для сравнения, в Нижегородской области к началу 2023-го не утратил силу 1 161 подобный документ, а в Ульяновской области и Марий Эл — по 8.

За 2021 год выдали 5 тысяч разрешений на работу

По сравнению с 2021 годом число выданных разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства сократилось в три раза. Тогда в республике оформили 5 тысяч таких документов, что, как и в 2022-м, было самым большим показателем среде регионов ПФО.

Количество выданных разрешений на работу высококвалифицированным специалистам в Татарстане в прошлом году по сравнению с предыдущим упало в 4,5 раза — с 4 781 до 1 053. Вместе с этим квалифицированных рабочим подобный документ стали выдавать чаще — если в 2021-м их оформили 45, то в 2022-м на 29 больше.

Заметнее, чем в Татарстане, сократилась выдача разрешений на работу в Нижегородской области — в четыре раза. За январь—декабрь 2021-го таких документов в регионе оформили 3,2 тысячи, а в прошлом году лишь 803.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит отметить, что выдача разрешений на работу в 2022 году сократилась не во всех регионах. Так, в Приволжском федеральном округе она выросла в Пермском крае в 1,2 раза, в Мордовии — в два раза, в Чувашии — в три раза. В Кировской области в прошлом году выдали на девять разрешений больше, чем в 2021-м, а в Пензенской области показатель остался стабильным — 107 документов.

Оформлено разрешений на работу ИГ и ЛБГ 2021 год 2022 год Башкортостан 481 300 Марий-Эл 11 9 Мордовия 8 16 Татарстан 5 001 1 578 Удмуртия 52 48 Чувашия 7 21 Кировская область 162 171 Нижегородская область 3 211 803 Оренбургская область 46 51 Пензенская область 107 107 Пермский край 189 231 Самарская область 563 507 Саратовская область 50 39 Ульяновская область 17 8

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Татьяна Демина