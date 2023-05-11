В Татарстане по требованию прокуратуры возбудили дело после несчастного случая на производстве

Фото: прокуратура Татарстана

В Кайбицком районе Татарстана произошел несчастный случай — во время работ на производственной базе глыба щебеночно-песчаной смеси упала с высоты более 7 метров на одного из рабочих, он получил тяжелые травмы. После этого по требованию районной прокуратуры возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что работы проводились без технологической карты и без контроля со стороны должностного лица, ответственного за охрану труда. Должным образом не было организовано складирование инертных материалов, что и привело к несчастному случаю.

После проверки исполнения трудового законодательства в ООО СК «Автодор» возбудили дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Расследование находится на контроле районной прокуратуры.

Фото: прокуратура Татарстана

В марте прокуратура Тукаевского района Татарстана организовала проверку по факту несчастного случая с крановщиком. Инцидент произошел на улице Магистральной в поселке Сидоровка: во время снятия автокрана с опор автомобиль покатился и придавил водителя насмерть.

По данным на конец апреля, в республике с начала года специалисты контрольно-надзорных органов провели 772 проверки на строительных объектах. С начала года устранили 314 нарушений на объектах строительства.

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Маргарита Головатенко