В Татарстане с начала года устранили 314 нарушений на объектах строительства

В Татарстане с начала года специалисты контрольно-надзорных органов провели 772 проверки на строительных объектах.

Специалисты инспекции Госстройнадзора выходили на проверки 335 раз. Главное инвестиционно-строительное управление 210 раз выходило на стройки с контрольно-надзорными мероприятиями. Все выявленные с января текущего года 314 нарушений к настоящему времени устранены.

В текущем году произошло четыре несчастных случая, из них два на строительстве дома в ЖК «Светлый» поселка Куюки Пестречинского района, где в ходе обрушения кирпичной кладки пострадали двое рабочих.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на этой неделе в деревне Куюки Пестречинского района обрушилась стена строящегося трехэтажного кирпичного дома. В связи с происшествием районная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело.

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Максим Кокунин