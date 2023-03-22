В Тукаевском районе Татарстана во время работ погиб водитель автокрана — прокуратура начала проверку

Фото: Прокуратура Татарстана

Прокуратура Тукаевского района Татарстана организовала проверку по факту несчастного случая с крановщиком. Инцидент произошел сегодня днем на улице Магистральной в поселке Сидоровка.

Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, во время снятия автокрана с опор автомобиль покатился и придавил водителя. От полученных травм мужчина 1961 года рождения скончался на месте. Он работал в ООО «Челныводоканал».

По факту трагедии проводится проверка соблюдения требований охраны труда. На место происшествия выехал прокурор Тукаевского района Айрат Галимарданов. Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Фото: Прокуратура Татарстана

Напомним, за 2022 год в строительной отрасли Татарстана произошло 11 несчастных случаев, шесть из них — с летальным исходом. Около 72% всех несчастных случаев — это падение с высоты и обрушение предметов.

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Айрат Назипов