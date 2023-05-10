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Капитан «Ак Барса» Александр Радулов номинирован на приз «Золотая клюшка»

12:27, 10.05.2023
Капитан «Ак Барса» Александр Радулов номинирован на приз «Золотая клюшка»
Фото: ak-bars.ru

Капитан казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Александр Радулов номинирован на награду «Золотая клюшка». За приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона 2022/2023 также поборются защитник СКА Александр Никишин и нападающий СКА Дмитрий Яшкин.

Обладатель «Золотой клюшки» определяется по результатам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ.

Церемония закрытия сезона КХЛ запланирована на 18 мая 2023 года. На ней и объявят имя самого ценного игрока регулярного чемпионата сезона 2022/2023.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, Александр Радулов подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом» в июле 2022 года. После ухода Даниса Зарипова он стал капитаном казанского клуба.

«Ак Барс» был в шаге от еще одного Кубка Гагарина. Казанский клуб боролся за него в матчах финальной серии со столичным ЦСКА. Серия завершилась в итоге со счетом 3:4. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан

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