Капитан «Ак Барса» Александр Радулов номинирован на приз «Золотая клюшка»

Капитан казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Александр Радулов номинирован на награду «Золотая клюшка». За приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона 2022/2023 также поборются защитник СКА Александр Никишин и нападающий СКА Дмитрий Яшкин.

Обладатель «Золотой клюшки» определяется по результатам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ.

Церемония закрытия сезона КХЛ запланирована на 18 мая 2023 года. На ней и объявят имя самого ценного игрока регулярного чемпионата сезона 2022/2023.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, Александр Радулов подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом» в июле 2022 года. После ухода Даниса Зарипова он стал капитаном казанского клуба.

«Ак Барс» был в шаге от еще одного Кубка Гагарина. Казанский клуб боролся за него в матчах финальной серии со столичным ЦСКА. Серия завершилась в итоге со счетом 3:4. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина