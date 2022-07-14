«Ак Барс» подписал двухлетний контракт с Александром Радуловым
Обладатель Кубка Гагарина, двухкратный чемпион мира Александр Радулов подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
В прошлом сезоне Александр Радулов выступал за «Даллас». Хоккеист провел 74 матча и набрал 22 (4+18) очка. В НХЛ в общей сложности он сыграл 591 матч, набрав 417 (165+252) очков при показателе полезности +69.
Накануне «Ак Барс» сообщил о подписании нового контракта с капитаном команды Данисом Зариповым. Соглашение продлено на один год.
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