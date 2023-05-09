Боец Джефф Монсон заявил, что планирует стать депутатом Госдумы

Боец Джефф Монсон заявил, что планирует стать депутатом Госдумы. Об этом сообщает ТАСС.



— Хочу в будущем стать депутатом Госдумы. Я хочу помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи. В Госдуме у меня будет достаточно полномочий, чтобы помогать людям.

Ранее сообщалось, что 52-летний Монсон подал документы на участие в парламентских выборах в Башкортостане. Боец еще продолжает спортивную карьеру.

В 2020 году глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о достигнутых договоренностях с бойцом UFC и красногорским депутатом Джеффом Монсоном. Он уговорил спортсмена переехать жить в Уфу и начать тренировать башкирских детей бойцовскому делу.

Напомним, что американский боец Джефф Монсон, завоевавший в свое время титулы чемпиона мира по смешанным единоборствам и по джиу-джитсу, получил российское гражданство в мае 2018 года, в сентябре 2018-го избрался депутатом гордумы подмосковного Красногорска, которым руководил Радий Хабиров.

Одним из самых резонансных высказываний Монсона стали слова о «неприличном богатстве» президента РФ Владимира Путина.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко