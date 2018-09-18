Джефф Монсон заявил о «неприличном богатстве» Путина, полученном благодаря связям с олигархами

Американский боец MMA Джефф Монсон, недавно ставший депутатом городской думы подмосковного Красногорска, заявил о неприличном богатстве президента России Владимира Путина, который, по словам Монсона, получил его от олигархов.

«Путин неприлично богат по сравнению с тем, какую зарплату он должен получать в качестве президента России. Как он получил это богатство?» — задается вопросом Монсон.



«Послушайте, не надо быть Эйнштейном, чтобы додуматься, что Россия — это олигархия. Думаю, Путин получил свое богатство благодаря своим связям с олигархами», — добавил он.

Монсон также рассказал, что Кремль пытается его использовать.

«Конечно, Кремль меня использует или пытается использовать. Но я не держу язык за зубами. Я говорю то, что думаю, даже если это не обходится без последствий», — заявил депутат в беседе с журналистом The Times.