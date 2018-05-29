Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу Джеффу Монсону. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять в гражданство РФ Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединенных Штатах Америки», — написано в документе.



Отметим, что в 2016 году Монсон объявил себя первым американцем, который стал гражданином Луганской Народной Республики.

Напомним, в сентябре прошлого года появилась информация, что американец Джефф Монсон собрался построить дом в татарском селе под Тюменью. Там он хотел открыть ферму по разведению медведей.