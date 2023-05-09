США выделили Киеву новый пакет военной помощи на $1,2 млрд

США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд, сообщается на сайте Пентагона.



Пакет помощи включает в себя, в частности, средства ПВО, боеприпасы, 155-мм артиллерийские снаряды, сообщает RT.

В пакет включены «дополнительные системы ПВО и боеприпасы», «оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО», «боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам», артиллерийские снаряды калибра 155 мм, услуги по предоставлению спутниковых снимков, поддержка при подготовке военных и обслуживании техники.

Депутаты Европарламента (ЕП) в срочном порядке вынесли на голосование по ускоренной процедуре предложения Еврокомиссии (ЕК) о выделении €500 млн из бюджета ЕС и €1 млрд из Европейского фонда мира на увеличение производства снарядов, закупки и разработки военного оборудования и технологий.



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Маргарита Головатенко