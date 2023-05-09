ЕП поддержал обсуждение роста военных расходов ЕС по ускоренной процедуре

Депутаты Европарламента (ЕП) в срочном порядке вынесли на голосование по ускоренной процедуре предложения Еврокомиссии (ЕК) о выделении €500 млн из бюджета ЕС и €1 млрд из Европейского фонда мира на увеличение производства снарядов, закупки и разработки военного оборудования и технологий, сообщает ТАСС.



Таким образом было решено отказаться от дополнительных обсуждений предложений ЕК в комитетах ЕП.

Документ содержит комплекс мер и устанавливает финансовые рамки процедур по восстановлению запасов вооружений европейских стран, «истощившихся в свете оказания помощи Украине». Также в нем сказано о необходимости усиления возможностей ЕС по обеспечению производства боеприпасов на территории ЕС.

Отдельно прописана возможность изменения приоритетности выполнения заказов оборонными предприятиями по решению Еврокомиссии в случае необходимости экстренного пополнения собственных запасов вооружений или отправки новой партии военной помощи на Украину.

Как сообщали СМИ со ссылкой на неназванного европейского дипломата, Евросоюз намерен ввести экспортные ограничения против третьих стран, заподозренных в нарушении режима антироссийских санкций, только в крайнем случае.

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Маргарита Головатенко