Инспекции судов по зерновой сделке возобновились
Инспекции судов по зерновой сделке возобновились, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны Турции.
— Источники в Министерстве национальной обороны заявили, что инспекции возобновились и зерновой коридор был перезапущен в результате инициатив Турции, — приводит сообщение RT.
В конце апреля глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявлял, что Россия, Украина и Турция в ближайшее время обсудят вопросы продления зерновой сделки.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва не удовлетворена прогрессом по вопросу экспорта российской сельхозпродукции.
Также в конце апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что проблемы с российской частью зерновой сделки возникают из-за США и Великобритании. Он отметил, что Эрдоган получил письмо с дорожной картой ООН по преодолению этих проблем. Она предполагает участие турецких банков, которые будут участвовать в финансовых операциях. Но Турция ждет гарантий, что эти кредитные учреждения не попадут под санкции.
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