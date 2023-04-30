Глава Минобороны Турции заявил о возможном продлении зерновой сделки

Заместители министерств России, Украины и Турции в ближайшее время обсудят вопросы продления зерновой сделки (ее срок истекает 18 мая). Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в интервью телеканалу Habertürk.



— Мы продолжаем контакты с российской и украинской сторонами. Мы договорились, что в ближайшие дни представители России, Украины и Турции на уровне заместителей министров встретятся для обсуждения вопросов, касающихся зерновой инициативы, — сказал он.

Подробности места встречи и каких-либо других деталей Хулуси Акар не уточнял, отмечает ТАСС.

Накануне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили продление и расширение зерновой сделки. Также Гутерриш передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки. Лавров отмечал, что ситуация со сделкой находится в тупике.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова