МИД России: Москва не удовлетворена прогрессом экспорта сельхозпродукции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва не удовлетворена прогрессом по вопросу экспорта российской сельхозпродукции. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Однако прогресс (по вопросу выполнения российской части пакетного соглашения с ООН по экспорту зерна, — прим. ред.) нас не радует. Это очень важно для нас, — приводит его слова агентство.

Фото: pixabay.com

В конце апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что проблемы с российской частью зерновой сделки возникают из-за США и Великобритании. Он отметил, что Эрдоган получил письмо с дорожной картой ООН по преодолению этих проблем. Она предполагает участие турецких банков, которые будут участвовать в финансовых операциях. Но Турция ждет гарантий, что эти кредитные учреждения не попадут под санкции.



Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка находится в тупике.

— Что касается письма, которое вчера генсек передал на имя президента Путина, я надеюсь, что оно не утекло, потому что — это личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны — члена ООН. Если эту бумагу предали гласности, это будет не очень прилично. Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами, — сказал он на пресс-конференции.

Он добавил, что Россия видит старания генсека ООН по зерновой сделке, но результатов в вопросе экспорта российской сельхозпродукции практически нет.

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Максим Кокунин