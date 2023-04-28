Власти Турции обвинили США и Великобританию в создании проблем по зерновой сделке

Фото: commons.wikimedia.org/Ministerie van Buitenlandse Zaken

Проблемы с российской частью зерновой сделки возникают из-за США и Великобритании. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

— Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской частью зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании. Хоть они и говорят, что не применяют санкции против этого, но их банки не сотрудничают в рамках зерновой сделки, — цитирует его интервью телеканалу ТРТ ТАСС.

Он отметил, что Эрдоган получил письмо с дорожной картой ООН по преодолению этих проблем. Она предполагает участие турецких банков, которые будут участвовать в финансовых операциях. Но Турция ждет гарантий, что эти кредитные учреждения не попадут под санкции.

Фото: pixabay.com

Чавушоглу заявил, что обсуждает эту тему с коллегами из США и Великобритании.

На днях глава МИД России Сергей Лавров рассказал о ситуации с зерновой сделкой. По его словам, она находится в тупике. Министр добавил, что Россия видит старания генсека ООН по зерновой сделке, но результатов в вопросе экспорта российской сельхозпродукции практически нет.

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Айрат Назипов