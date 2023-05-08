В Курганской области локализовали большинство природных пожаров

Фото: скриншот видео/МЧС России

Пожарные к утру понедельника локализовали уже девять из 13 очагов действующих в Курганской области возгораний, сообщил глава МЧС России Александр Куренков по итогам облета территории с губернатором региона Вадимом Шумковым и начальником областного главка МЧС Юрием Землянским.

— Облетели районы, где сложилась наиболее сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована, — отметил Куренков.

Из девяти угрожавших населенным пунктам пожаров локализованы шесть. За сутки спасатели потушили еще восемь возгораний.

Фото: скриншот видео/МЧС России

Общая группировка, задействованная на тушении, достигла 1 290 человек и 332 единиц техники, включая авиацию МЧС России, которая сбросила на очаги пожаров 165 тонн воды.



Вчера по распоряжению МЧС аэромобильная группировка (АМГ) ГУ МЧС России по Татарстану выехала вечером из Казани для усиления группировки ведомства, ведущей борьбу с лесными пожарами на территории Курганской и Тюменской областей.

Из-за лесных пожаров в двух российских регионах ввели режим ЧС. Речь идет о Тюменской области и городском округе Ревда в Свердловской области. А в Курганской области объявили эвакуацию жителей двух деревень. В одной из них загорелись 20 домов и одна школа.



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Илина Хакимова