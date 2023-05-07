В Курганской области загорелись школа и 20 домов — в двух деревнях объявили эвакуацию

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

В деревне Юлдус Курганской области загорелись школа и 20 домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— В деревне Юлдус в результате перехода природного пожара горят 20 домов и школа, проводится экстренная эвакуация, — сказал собеседник агентства.

О пострадавших не сообщается. В деревнях Юлдус и Кодское объявили эвакуацию жителей в связи с пожарами.

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Сегодня в двух российских регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Речь идет о Тюменской области и городском округе Ревда в Свердловской области.



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Айрат Назипов