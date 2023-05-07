Пожарные из Татарстана отправились в другие регионы России для борьбы с лесными пожарами

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

По распоряжению МЧС аэромобильная группировка (АМГ) ГУ МЧС России по Татарстану выехала сегодня вечером из Казани для усиления группировки ведомства, ведущей борьбу с лесными пожарами на территории Курганской и Тюменской областей.

В составе «пожарного десанта» из Татарстана — 50 человек и семь единиц техники. Это три пожарные автоцистерны высокой проходимости, аварийно-спасательный автомобиль Ford Transit, грузовые автомобили КАМАЗ и ГАЗ, автобус НЕФАЗ, автомобиль штабной и полевая кухня КП-125.



С собой они взяли 20 ранцевых огнетушителей «Ермак», бензопилы, мотопомпы, дыхательные аппараты на сжатом воздухе (СИЗОД), бензорезы, приборы поиска пострадавших, лопаты штыковые и совковые, топоры и ручные пилы.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Из-за лесных пожаров в двух российских регионах ввели режим ЧС. Речь идет о Тюменской области и городском округе Ревда в Свердловской области. А в Курганской области объявили эвакуацию жителей двух деревень. В одной из них загорелись 20 домов и одна школа.



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Айрат Назипов