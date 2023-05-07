В двух российских регионах ввели режим ЧС из-за пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Тюменской области и в городском округе Ревда в Свердловской области ввели режим чрезвычайно ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщают местные власти.

— В городском округе Ревда сложилась неблагоприятная лесопожарная обстановка! Постановления о введении ЧС подписала сегодня, 7 мая, глава Ревды Татьяна Клепикова, — сказано в сообщении администрации Ревды.

Такое же решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор. Он призвал жителей региона не ходить в лес и не разводить костры на дачных участках.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, с 17 апреля по 10 мая 2023 года в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.



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Айрат Назипов