В Казани проедет колонна военно-исторической техники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Завтра в Казани пройдет традиционная акция «Парад у дома ветерана». В ней примет участие колонна военно-исторической техники.

В ее составе — два трала с танками ИС-3 и Т-34, знаменитые бортовая полуторка ЗИС и «Катюша». Еще несколько автомобилей примут участие от Казанского авторетроклуба.

Колонна стартует рано утром от КПП Танкового училища. Она проследует через улицу Дубравную, Советскую площадь, парк Победы, улицу Кулахметова и обратно к Танковому училищу.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В рамках акции «Парад у дома ветерана» росгвардейцы в начале мае поздравили участников Великой Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла. В этом году под окнами их квартир выступил военный оркестр казанского специального моторизованного полка Приволжского округа ВНГ под управлением заслуженного артиста Татарстана, майора Вадима Кравчука.

Подробнее о программе мероприятий в День Победы в Казани можно прочитать в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов