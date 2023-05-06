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Кабинки карусели в Оренбурге упали из-за поломки механизма

21:35, 06.05.2023
Кабинки карусели в Оренбурге упали из-за поломки механизма
Фото: скриншот видео очевидцев

Причиной падения кабинок карусели в парке аттракционов стала поломка механизма, сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.

— Из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок. Пострадали несколько взрослых и детей. В настоящий момент известно о семи взрослых и восьми детях, доставленных в больницы города в состоянии разной степени тяжести. Как рассказывают очевидцы, некоторые оренбуржцы, не дождавшись скорой помощи, повезли пострадавших в больницы самостоятельно. Поэтому число пострадавших будет уточняться, — говорится в сообщении.

Напомним, данное ЧП произошло сегодня в парке «Оренпарк». По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы.

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Максим Кокунин
ОбществоПроисшествия

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