Кабинки карусели в Оренбурге упали из-за поломки механизма

Фото: скриншот видео очевидцев

Причиной падения кабинок карусели в парке аттракционов стала поломка механизма, сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.

— Из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок. Пострадали несколько взрослых и детей. В настоящий момент известно о семи взрослых и восьми детях, доставленных в больницы города в состоянии разной степени тяжести. Как рассказывают очевидцы, некоторые оренбуржцы, не дождавшись скорой помощи, повезли пострадавших в больницы самостоятельно. Поэтому число пострадавших будет уточняться, — говорится в сообщении.

Напомним, данное ЧП произошло сегодня в парке «Оренпарк». По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы.

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Максим Кокунин