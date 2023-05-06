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В Оренбурге при падении карусели в развлекательном парке пострадали 20 человек

16:35, 06.05.2023
В Оренбурге при падении карусели в развлекательном парке пострадали 20 человек
Фото: скриншот видео очевидцев

В развлекательном парке Оренбурга рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным ГУ МВД региона, при ЧП пострадали около 20 человек.

Напомним, в феврале Кабмин Татарстана утвердил положение о региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

Действие соответствующего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Контроль за исполнением постановления возложили на Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ.

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Максим Кокунин
Происшествия

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