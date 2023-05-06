Минобороны России: из украинского плена освобождены трое российских летчиков

Минобороны России сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены трое военнослужащих — летчиков ВКС.

Уточняется, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации их доставят для прохождения лечения и реабилитации в медучреждения военного ведомства.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что из украинского плена в Россию возвращены 40 военных. Еще двумя неделями ранее в результате обмена военнопленными удалось вернуть на территорию страны 106 военнослужащих.

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Максим Кокунин