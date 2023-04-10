Из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны России.
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Напомним, в начале марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что российская сторона договорилась с Киевом об обмене военнопленными в формате «160 на 160». Впоследствии Украина отказалась выполнять эти условия и согласилась обменять лишь 90 человек.
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