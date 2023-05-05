Дмитрий Воронков: «Казань стала родным городом, здесь я состоялся как профессиональный спортсмен»

Фото: ХК "Ак Барс"

Экс-форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков перейдет в клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Игрок поблагодарил казанский клуб, его руководителей, тренеров, персонал и партнеров, а еще болельщиков:



— Эти пять лет — прекрасное время, я навсегда его запомню. Казань стала родным городом, здесь я состоялся как профессиональный спортсмен, здесь в меня поверили! Спасибо за поддержку и атмосферу в «Татнефть Арене»! — сказал Воронков.

Хоккеист подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс» на 2 года.

— Дмитрий — большой, сильный нападающий, который может играть как в центре площадки, так и на фланге. Он провел выдающийся сезон в КХЛ. Мы считаем, что у него огромный потенциал, и с нетерпением ждем, когда он присоединится к нашей команде, — прокомментировал переход генеральный менеджер команды Ярмо Кекалайнен.

Фото: wikipedia.org (эмблема клуба «Коламбус Блю Джекетс»)

Дмитрий Воронков стал играть в системе «Ак Барса» с 2018 года. В минувшем сезоне он отыграл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 31 (18+13) очко с показателем полезности «+13». В Кубке Гагарина форвард стал третьим бомбардиром команды, набрав 12 (8+4) очков в 24 играх. В КХЛ хоккеист провел 232 игры, набрав 99 (52+47) очков.

Контракт у форварда истек с «Ак Барсом» еще 30 апреля. Клуб сделал хоккеисту квалификационное предложение.

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Маргарита Головатенко