Бывший игрок «Ак Барса» Дмитрий Воронков официально стал игроком клуба «Коламбус Блю Джекетс»

Экс-форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает пресс-служба американского клуба.

— Дмитрий — большой, сильный нападающий, который может играть как в центре площадки, так и на фланге. Он провел выдающийся сезон в КХЛ. Мы считаем, что у него огромный потенциал, и с нетерпением ждем, когда он присоединится к нашей команде, — прокомментировал переход генеральный менеджер команды Ярмо Кекалайнен.

Контракт с хоккеистом подписан на 2 года.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Дмитрий Воронков стал играть в системе «Ак Барса» с 2018 года. В минувшем сезоне он отыграл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 31 (18+13) очко с показателем полезности «+13». В Кубке Гагарина форвард стал третьим бомбардиром команды, набрав 12 (8+4) очков в 24 играх. В КХЛ хоккеист провел 232 игры, набрав 99 (52+47) очков.

Напомним, контракт у нападающего с «Ак Барсом» истек еще 30 апреля. Клуб сделал хоккеисту квалификационное предложение.



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Айрат Назипов