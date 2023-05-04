Winners: Дмитрий Воронков перейдет из «Ак Барса» в клуб НХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Нападающий Дмитрий Воронков больше не будет выступать за «Ак Барс». Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

— Дмитрий Воронков принял решение, что в следующем сезоне будет пробовать свои силы в Северной Америке — в «Коламбус Блю Джекетс», — сказал хоккейный агент Александр Черных.

Дмитрий Воронков стал играть в системе «Ак Барса» с 2018 года. В минувшем сезоне он отыграл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 31 (18+13) очко с показателем полезности «+13». В Кубке Гагарина форвард стал третьим бомбардиром команды, набрав 12 (8+4) очков в 24 играх. В КХЛ хоккеист провел 232 игры, набрав 99 (52+47) очков.

Фото: ru.wikipedia.org (эмблема клуба «Коламбус Блю Джекетс»)

Напомним, контракт у форварда истек с «Ак Барсом» еще 30 апреля. Клуб сделал хоккеисту квалификационное предложение.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов