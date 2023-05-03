«Ак Барс» сделал квалификационные предложения четырем игрокам

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» сделал квалификационные предложения игрокам, чьи контракты завершились 30 апреля. Их получили вратари Амир Мифтахов и Артур Ахтямов, нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков, сообщает клубная пресс-служба.

Амир Мифтахов в минувшем сезоне провел 34 игры в регулярном чемпионате, одержал 18 побед при 91,7% отраженных бросков и четырех «сухих» матчах. В плей-офф вратарь выходил на лед в двух встречах, отразив 100% бросков.

Артур Ахтямов в сезоне-2022/23 выступал за альметьевский «Нефтяник». В регулярке он провел 39 матчей, одержал 20 побед при 94,3% отраженных бросков и шести «сухих» матчах. В Кубке Петрова вратарь отыграл 6 встреч, одержал две победы при 95,2% отраженных бросков.

Дмитрий Воронков в минувшем сезоне отыграл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 31 (18+13) очко с показателем полезности «+13». В Кубке Гагарина форвард стал третьим бомбардиром команды, набрав 12 (8+4) очков в 24 играх.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Кирилл Панюков провел 44 игры в регулярке, в которых набрал 11 (6+5) очков с показателем полезности «+12». В плей-офф на счету игрока 24 матча и 4 (3+1) набранных очка.

Квалификационное предложение — это способ закрепления приоритетного права на заключение нового контракта с хоккеистом. Теперь эти игроки получили статус ограниченно свободных агентов: до 31 мая хоккеисты могут получить предложение от другого клуба КХЛ, согласиться на условия действующего клуба или продолжить карьеру за пределами системы КХЛ-ВХЛ-МХЛ.

На прошлой неделе «Ак Барс» проиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина. В седьмом матче плей-офф подопечные Билялетдинова уступили «армейцам» со счетом 2:3. Команда выиграла серебряные медали.

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Айрат Назипов