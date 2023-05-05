«Ъ»: японская сеть Uniqlo уступает российские магазины местным ретейлерам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo собирается закрыть в России большинство своих крупных магазинов. Отмечается, что это связано с прошлогодними убытками, составившими более 10 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, большую часть освобождаемых площадей займет российская Gloria Jeans. Уточняется, что весь 2022 год Uniqlo распродавал стоки в онлайн-формате.

Согласно данным «Юникло Рус», таким образом компания смогла выручить 12 млрд рублей. В то же время ее убыток оценивается в 10,78 млрд рублей, несмотря на то, что ранее ее бизнес был прибыльным.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, в марте прошлого года японская Fast Retailing, владеющая сетью магазинов одежды Uniqlo, временно приостановила работу на территории России.

— В последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, в том числе на операционном уровне, а также с обострением конфликтной ситуации. По этой причине мы временно приостанавливаем наши операции, — говорилось в сообщении.



Уже в октябре ретейлер начал сокращать свою сеть по стране. Тогда сообщалось, что о планах полностью закрыть часть точек в стране также знают два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости. Так, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказывала, что пока сокращения идут в основном в регионах. По ее словам, товарные запасы будут перевезены на хранение во флагманские магазины, а также в те точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды.



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Максим Кокунин