Власти Казани опубликовали график отключения горячей воды на май

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на май в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Сроки отключения воды еще могут быть скорректированы.

Уточняется, что все работы будут проводиться поэтапно, поэтому отключать горячую воду будут не единожды:

в связи с гидроиспытаниями — с 16 по 19 мая;

в связи с текущим ремонтом на магистральных и квартальных тепловых сетях от казанской ТЭЦ-2 — с 19 по 30 мая;

в связи с реконструкцией на магистральных тепловых сетях от казанской ТЭЦ-2 — с 19 мая по 2 июня;

в связи с реконструкцией на квартальных тепловых сетях квартала 56/1 — с 19 мая по 9 июня;

Ознакомиться с адресами и полным графиком можно по ссылке.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в конце апреля городские власти также опубликовали график отключения горячего водоснабжения на сетях АО «Казэнерго» в 2023 году. Подробнее с ним можно ознакомиться здесь.

В столице Татарстана 24 апреля завершился отопительный сезон. Ответственным структурам на случай резких похолоданий власти города поручили обеспечить готовность к работе источников тепла и систем центрального отопления.

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Максим Кокунин