Власти Казани опубликовали график отключения горячей воды
Власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на сетях АО «Казэнерго» в 2023 году. Сроки отключения воды еще могут скорректировать.
Отключение воды проводится для проведения гидроиспытаний, технического обслуживания и ремонта котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей. Все работы проводят поэтапно, поэтому отключать горячую воду могут не один раз.
Ознакомиться с графиком ремонта и гидроопрессовок можно по ссылке.
В Казани 24 апреля завершился отопительный сезон. Ответственным структурам на случай резких похолоданий власти города поручили обеспечить готовность к работе источников тепла и систем центрального отопления.
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