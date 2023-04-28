Власти Казани опубликовали график отключения горячей воды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на сетях АО «Казэнерго» в 2023 году. Сроки отключения воды еще могут скорректировать.



Отключение воды проводится для проведения гидроиспытаний, технического обслуживания и ремонта котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей. Все работы проводят поэтапно, поэтому отключать горячую воду могут не один раз.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ознакомиться с графиком ремонта и гидроопрессовок можно по ссылке.

В Казани 24 апреля завершился отопительный сезон. Ответственным структурам на случай резких похолоданий власти города поручили обеспечить готовность к работе источников тепла и систем центрального отопления.

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Маргарита Головатенко