Максим Решетников призвал повышать доступность авиарейсов, а не стоимость билетов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр экономического развития России Максим Решетников обратился к авиакомпаниям с просьбой повышать доступность перелетов, а не поднимать стоимость услуги. Он обратил внимание, что некоторые из них продают билеты очень дорого.

— Понятно их желание заработать прибыль, мы всячески это приветствуем, но она должна зарабатываться за счет массовой доступной услуги, а не за счет допродажи 5% кресел на борту за космические деньги, — цитирует Максима Решетникова ТАСС.

По его словам, в России поток пассажиров, пользующихся услугами авиакомпаний, упал на 15—20% на ключевых направлениях. В связи с этим он поручил проанализировать ситуацию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Тем временем Министерство транспорта России прогнозирует рост стоимости билетов на самолеты на 15—30% в летний период. Причина — отсутствие субсидирования, как это было в прошлом году. В ведомстве предупредили, что подорожание авиаперевозок приведет к сокращению числа рейсов. Их уже стало меньше.

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Татьяна Демина