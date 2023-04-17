Минтранс России прогнозирует подорожание авиабилетов почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за отсутствия летних субсидированных авиарейсов стоимость билетов на самолеты в России может вырасти на 15—30%. Такой прогноз озвучил заместитель министра транспорта страны Игорь Чалик.

Подорожание авиабилетов, по его словам, приведет к сокращению числа рейсов. Тенденция уже наметилась.

— Снижение бюджетных средств, которое проводится в настоящее время, уже привело к сокращению на 10 612 рейсов, из них 4 947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы, — цитирует представителя Минтранса России «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Игорь Чалик напомнил, что в 2022 году власти выделили на субсидирование авиаперевозок в летний период 100 млрд рублей. Аналогичная мера поддержки на текущий год отсутствует.

Напомним, Росавиация разработала стресс-сценарий на случай прекращения господдержки. Его детали не раскрываются.

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Татьяна Демина