Председатель СК России поддержал ограничение мест использования электросамокатов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поддержал инициативу председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, связанную с ограничением мест использования электросамокатов.



Глава ведомства предлагает запретить ездить на электросамокатах по улицам городов, за исключением специально оборудованных мест.

Отмечается, что происшествия с участием средств индивидуальной мобильности могут происходить и в парках, поэтому в качестве дополнительной меры по снижению травматизма целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании по аренде самокатов технически ограничить их максимальную скорость. Для этого необходимо установить скоростной лимит, при котором у водителя самоката будет достаточно времени на принятие решения для остановки или, если случится столкновение или падение, травмы не будут представлять угрозы жизни и здоровью. Целесообразным считают проработку мер возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий.

— Подобные меры значительно помогут снизить уровень травматизма в инцидентах с участием лиц, передвигающихся на электросамокатах, — указал председатель СКР.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Клишас накануне выступил с заявлением о том, что электросамокаты нужно убрать с городских улиц. Он объяснил, что электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам из-за роста ЧП с их участием:

— Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов.



Похожие мнения высказывали и в регионах. Так, в середине апреля премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что отменил бы электросамокаты с точки зрения безопасности. Он также предложил кататься в соответствующих местах, но не на дорогах.

Напомним, с 1 марта 2023 года в России вступил в силу масштабный пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД). Большинство нововведений дополняет или закрепляет уже имеющиеся нормы, часть уже применяется в виде эксперимента. Подробнее о том, как эти новшества могут повлиять на дорожную ситуацию в Казани и Татарстане, — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко