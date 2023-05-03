Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что электросамокаты нужно убрать с городских улиц. Его цитирует ТАСС.

— Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов, — сказал Клишас.

Он объяснил, что электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам из-за роста ЧП с их участием.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В середине апреля премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что отменил бы электросамокаты с точки зрения безопасности. Он также предложил кататься в соответствующих местах, но не на дорогах.

Напомним, с 1 марта 2023 года в России вступил в силу масштабный пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД). Большинство нововведений дополняет или закрепляет уже имеющиеся нормы, часть уже применяется в виде эксперимента. Однако о некоторых важных изменениях в ПДД водители еще не слышали. Подробнее о том, как эти новшества могут повлиять на дорожную ситуацию в Казани и Татарстане, — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов