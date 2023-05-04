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Эксперты прогнозируют прекращение продажи юаней Минфином России

07:56, 04.05.2023
Эксперты прогнозируют прекращение продажи юаней Минфином России
Фото: pxhere.com

После четырех месяцев продажи юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфин России может прекратить ее в мае. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их мнению, если начнутся покупки валюты, то они будут носить символический характер. Общая сумма составит несколько миллиардов рублей за месяц, что почти не скажется на курсе российской валюты.

Банк России сообщил о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. К ним приступили с 13 января.

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Елизавета Пуншева
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