На открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» выделят 6,1 млн рублей

МУП «Управление культуры исполкома Казани» намерено выделить 6,1 млн рублей на торжественное открытие стелы «Казань — город трудовой доблести». Праздничная церемония состоится в преддверии Дня Победы, 8 мая.

В рамках церемонии открытия исполнитель должен организовать концерт с участием двух ведущих, сводного танцевального коллектива, хоров и солистов. На площади у стелы установят сцену и металлодетекторы для досмотра зрителей.

Еще организатор должен поставить флаги и цветы. Речь идет о белых и красных розах, гвоздиках и об одном венке.

Фото: kzn.ru

Напомним, стелу «Казань — город трудовой доблести» в сквере у Северного вокзала на улице Воровского планируют установить 30 апреля. На нее выделили 129,8 рублей. Концепция разработана архитектором Денисом Стритовичем, который стал победителем всероссийского конкурса. Изготовлением конструкции занимается казанское ООО «Неон-Арт». Среди их работ — въездная стела «Казань» на Горьковском шоссе, а также въездные стелы в Москве и Туле. Весь процесс курируется Российским военно-историческим обществом.



Власти Казани утвердили план подготовки и проведения празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как выяснило «Реальное время», план содержит больше 30 мероприятий, в том числе открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» и шествие «Бессмертный полк» по центральным улицам города. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов