Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I квартале 2023 года упала в 2,4 раза — до 50 млрд рублей

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в первом квартале 2023 года уменьшилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (120 млрд рублей) и составила 50,1 млрд, сообщает «Интерфакс».



Выручка снизилась на 32% — до 243,7 млрд рублей, себестоимость — на 21%, до 153,9 млрд рублей.

Валовая прибыль продемонстрировала снижение на 45% и достигла отметки в 89,8 млрд рублей, прибыль от продаж опустилась на 54% — до 68,8 млрд рублей, прибыль до налогообложения — на 56%, до 65,6 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Стоимость чистых активов ПАО «Татнефть» по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 900,1 млрд рублей. По сравнению с отчетом за 30 сентября размер активов уменьшился примерно на 39,6 млрд рублей.

В 2022 году ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль по МСФО на 43% — до 284,6 млрд рублей. Результат по чистой прибыли оказался выше ожиданий аналитиков (275 млрд рублей). Также увеличилась добыча нефти — по итогам года компания добыла 29,114 млн тонн нефти, что на 4,6% выше показателя 2021 года.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 16 июня утвердить дивиденды за четвертый квартал 2022 года 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 рубля за акцию.



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Маргарита Головатенко