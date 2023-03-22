Стоимость чистых активов «Татнефти» на конец 2022 года составила 900,1 млрд рублей

Стоимость чистых активов ПАО «Татнефть» по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 900,1 млрд рублей, выяснило «Реальное время».

По сравнению с отчетом за 30 сентября размер активов уменьшился примерно на 39,6 млрд рублей.

В 2022 году ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль по МСФО на 43% — до 284,6 млрд рублей. Результат по чистой прибыли оказался выше ожиданий аналитиков (275 млрд рублей). Также увеличилась добыча нефти — по итогам года компания добыла 29,114 млн тонн нефти, что на 4,6% выше показателя 2021 года.



Фото: wikipedia.org

По итогам 9 месяцев 2022 года нефтяной гигант направил на дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям 91,961 миллиарда рублей — это ровно половина от чистой прибыли компании за указанный период.

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Маргарита Головатенко