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Стоимость чистых активов «Татнефти» на конец 2022 года составила 900,1 млрд рублей

15:37, 22.03.2023
Стоимость чистых активов «Татнефти» на конец 2022 года составила 900,1 млрд рублей
Фото: wikimedia.org

Стоимость чистых активов ПАО «Татнефть» по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 900,1 млрд рублей, выяснило «Реальное время».

По сравнению с отчетом за 30 сентября размер активов уменьшился примерно на 39,6 млрд рублей.

В 2022 году ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль по МСФО на 43% — до 284,6 млрд рублей. Результат по чистой прибыли оказался выше ожиданий аналитиков (275 млрд рублей). Также увеличилась добыча нефти — по итогам года компания добыла 29,114 млн тонн нефти, что на 4,6% выше показателя 2021 года.

Фото: wikipedia.org

По итогам 9 месяцев 2022 года нефтяной гигант направил на дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям 91,961 миллиарда рублей — это ровно половина от чистой прибыли компании за указанный период.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан

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