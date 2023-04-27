Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за IV квартал по 27,71 рубля на акцию

Совет директоров «Татнефти» в четверг рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 16 июня утвердить дивиденды за четвертый квартал 2022 года 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 рубля за акцию.



Финальные дивиденды компании могут составить 27,71 рубля на акцию. Дата, на которую определяются лица с правом получения дивидендов, установлена 11 июля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале «Реальное время» писало, что ПАО «Татнефть» по итогам 9 месяцев 2022 года направило на дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям 91,961 миллиарда рублей — это ровно половина от чистой прибыли компании за указанный период. Так, по обыкновенным акциям «Татнефть» выплатила 86,149 миллиарда рублей: 78,346 миллиарда номинальным держателям, 7,803 миллиарда — акционерам, зарегистрированным в реестре.

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Маргарита Головатенко