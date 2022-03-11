Росстат: в 2021 году доходы более 16 млн россиян оказались ниже границы бедности

По итогам прошлого года у 16,1 млн россиян доходы были ниже границы бедности, что составило 11% населения страны. Такие данные приводит Росстат.

Также в 2021 году в РФ объем социальных выплат превысил 14,5 трлн рублей. Это на 6,7% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, связанные с оплатой труда доходы возросли на 10,4% и составили свыше 40 трлн рублей.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Отмечается, что количество россиян с доходами ниже границы бедности в IV квартале 2021 года снизилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На это повлиял рост среднедушевых номинальных денежных доходов населения, который составил 9,7%.

Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин объявил о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет семьям с невысокими доходами. Данная мера начнет действовать со следующего месяца, а первые выплаты россияне получат в мае.

Диана Жиленкова