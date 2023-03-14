Нижнекамский «Нефтехимик» покинули два канадских форварда

ХК «Нефтехимик» и по согласию сторон расторг контракты с канадскими нападающими Энтони Камарой и Хантером Шинкаруком. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Камара пополнил состав «волков» в прошлое межсезонье. В регулярном чемпионате и Кубке Гагарина провел в сумме 69 игр в которых набрал 33 (14+19) очка.

Шинкарук присоединился к татарстанской команде по ходу «регулярки». Форвард сыграл в 19 матчах и отметился 5 баллами за результативность. Он забросил две шайбы и отдал три голевые передачи.

Фото: hcnh.ru

Напомним, в шестом матче первого раунда плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ «Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу» и прекратил борьбу за Кубок Гагарина. В этой серии подопечные Олега Леонтьева одержали две победы.

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Айрат Назипов